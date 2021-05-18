Учения НАТО пройдут с участием советских самолетов

Таллин, 18 мая. Штурмовики советского производства поучаствуют в тренировках Североатлантического альянса под Таллином, передает Sputnik Meedia, ссылаясь на пресс-службу армии Эстонии.

Отмечается, что учения пройдут с участием истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К, которые являются модификацией советских Су-17, разработанных еще в начале 1960-х годов.

К тренировкам присоединятся военнослужащие девятого разведывательного полка ВС Польши. Согласно информации в СМИ, тренировочный процесс под названием «Весенний шторм —21» должен состояться в городе Эмари.

Ранее стало известно, что британцы призвали Лондон отказаться от провокационных учений рядом с границами России.