HBO приобрела права на лучший дебютный фильм «Кинотавра-2020»

Москва, 18 мая. Американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть HBO приобрела права на показ российской мелодрамы «Маша» режиссера Анастасии Пальчиковой.

Ленту продали для показа на HBO Central Europe, сообщили «Ведомости», ссылаясь на пресс-службу кинокомпании 1-2-3 Production (организация участвовала в работе над фильмом). Сумма сделки не раскрывается. Фильм Пальчиковой «Маша» взял награду на «Кинотавре» в 2020 году как лучший дебют.

В конце апреля стриминговый сервис HBO Max официально объявил о запуске производства сериала «Дом дракона», который стал приквелом «Игры престолов». Ожидается, что он выйдет в следующем году.