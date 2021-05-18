В Свердловской области мать спасла ребенка от насильника-душителя

Екатеринбург, 18 мая. Женщина смогла освободить несовершеннолетнюю дочь от неизвестного, который душил ее в лифте.

Подросток возвращалась домой с прогулки и зашла в лифт с мужчиной, который накинулся на нее после закрытия дверей. Злоумышленник успел совершить в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Однако на десятом этаже их встретила мать потерпевшей, которая избила преступника, после чего он скрылся.

Стражи порядка разыскали 36-летнего местного жителя, который может быть причастен к насилию. Он признался в содеянном. Следователи возбудили уголовное дело.

Мужчина получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство и изнасилование девушки в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел летом 2015 года, сообщало РИАМО.