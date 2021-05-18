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18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Журналисты рассказали, как рухнули надежды вашингтонского обкома

Политика
Журналисты рассказали, как рухнули надежды вашингтонского обкома
pixabay.com

Москва, 18 мая. Надежды вашингтонского обкома на развал России накрылись медным тазом, на дно идут США.

Из генконсульства США в Екатеринбурге вынуждены уехать сотрудники, страну покидает генконсул Эми Сторроу, которая выразила надежду на возобновление работы на Урале в полном объеме. Американские дипломаты спешно покидают Россию из-за решения властей страны о высылке представителей США.

Как пишут журналисты издания «Русские онлайн», в течение 27 лет консульство США в Екатеринбурге соединяло богатые ресурсами Урал и Западную Сибирь с США. На протяжении всего этого времени американцы вели подрывную деятельность и пытались убедить уральцев и сибиряков, что они «нация the best».

«Доходов от экспорта ресурсов не только жителей Урала и Сибири, но и всех граждан России лишали американские марионетки — прихватизаторы 90-х, переводя всю прибыль от продажи углеводородов и металлов на западные счета», — пишут журналисты.

Сейчас американцам пришлось спешно собирать вещи и бежать из России, так как их план провалился.

Ранее стало известно, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и журналист британского ВВС Илья Барабанов заняты подготовкой нового фильма, направленного против России.

россия сша вашингтон
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