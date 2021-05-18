Москва, 18 мая. Надежды вашингтонского обкома на развал России накрылись медным тазом, на дно идут США.

Из генконсульства США в Екатеринбурге вынуждены уехать сотрудники, страну покидает генконсул Эми Сторроу, которая выразила надежду на возобновление работы на Урале в полном объеме. Американские дипломаты спешно покидают Россию из-за решения властей страны о высылке представителей США.

Как пишут журналисты издания «Русские онлайн», в течение 27 лет консульство США в Екатеринбурге соединяло богатые ресурсами Урал и Западную Сибирь с США. На протяжении всего этого времени американцы вели подрывную деятельность и пытались убедить уральцев и сибиряков, что они «нация the best».

«Доходов от экспорта ресурсов не только жителей Урала и Сибири, но и всех граждан России лишали американские марионетки — прихватизаторы 90-х, переводя всю прибыль от продажи углеводородов и металлов на западные счета», — пишут журналисты.

Сейчас американцам пришлось спешно собирать вещи и бежать из России, так как их план провалился.

Ранее стало известно, что сотрудник «Новой газеты» Денис Коротков и журналист британского ВВС Илья Барабанов заняты подготовкой нового фильма, направленного против России.