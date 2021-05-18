Пожарные спасли от огня село в Зауралье

Курган, 18 мая. Сотрудники МЧС потушили природный пожар и спасли село Чаши Каргапольского района.

По прибытии на место пожара сотрудники МЧС обнаружили, что лес и трава горят на 1,5 км. Большая часть спасателей была перекинута на тушение огня, который угрожал селу. Пожар был остановлен в 500 метрах от села Чаши. В 15:30 возгорание было локализовано, а в 19:00 — полностью потушено.

В ликвидации пожара принимали участие сотрудники пожарно-спасательных подразделений, постов муниципальной пожарной охраны и лесной охраны — всего 70 человек состава и 29 единиц техники. Благодаря оперативным действиям спасателей эвакуация села не потребовалась.

Наглотавшегося дыма кота спасли на пожаре в Иркутске, сообщал ФАН. Сначала сотрудники МЧС вызволили хозяина горевшей квартиры, а затем помогли питомцу.