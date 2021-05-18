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18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры

Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
Федеральное агентство новостей  / 

В Московском районном суде Санкт-Петербурга приступили к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего сотрудника ООО «Вподряде» Константина Сергеева, который обвиняется в мошенничестве на рынке жилья. Основу уголовного дела составили 23 эпизода, хотя обманутых граждан было значительно больше. Каким образом действовал мошенник, выяснял корреспондент ФАН.

Компания ООО «Вподряде» на своем сайте размещала предложения о продаже квартир в новостройках по привлекательным ценам. Сравнительно низкие цены объяснялись тем, что компания является подрядчиком — поставщиком стройматериалов для многих строительных компаний, которые рассчитывались с ней квартирами.

Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
Федеральное агентство новостей  / 

Желающих купить квартиру приглашали в офис компании, находящийся в офисном центре на Ленинском проспекте, 153. Там, в помещении №316 на 10-м этаже, покупателей встречал Константин Сергеев, который брал залог в размере от 50 тысяч до 150 тысяч и подписывал договор бронирования на квартиру от имени ООО «Строй+». Договор заверялся печатью, причем, как утверждают потерпевшие, фальшивой.

Далее покупателей несколько месяцев кормили обещаниями, затем переставали отвечать на звонки. В таком режиме Сергееву удалось проработать более года. Когда мошенничество вскрылось, обманутые покупатели стали обращаться к руководству компании, но на все претензии потерпевших генеральный директор «Вподряде» Алексей Ходасевич отвечал, что Сергеев в компании не работает — он просто агент по продаже квартир, а компания просто предоставляла ему помещение и не была в курсе его деятельности.

Такое объяснение не удовлетворяло покупателей: они до сих пор они подозревают сговор, но доказать иное следствие не смогло.

Перед началом судебного заседания в коридорах суда потерпевшие обсуждали новость, что Сергеев возместил частично или полностью ущерб некоторым обманутым покупателям в надежде избежать реального срока заключения. Быстро выяснилось, что большинство так и не получило от мошенника ни копейки. Подошедший адвокат обвиняемого рассказал, что Сергеев продал квартиру, доставшуюся ему в наследство после смерти отца, и намерен из этой суммы погашать долги.

Правда, в квартире проживала его мама, которой пришлось купить жилье. А оставшаяся сумма не позволяет погасить весь ущерб сразу. Но он устроился на работу и намерен продолжать отдавать деньги частями. Далее адвокат стал убеждать людей не высказываться в судебном заседании против рассмотрения дела в особом порядке.

«В этом случае велика вероятность, что Сергеев получит условный срок и, находясь на свободе, будет работать и погашать долги постепенно», — убеждал защитник.

Однако большинство потерпевших отнеслось к этой идее с раздражением.

«Мне мои 120 тысяч опять два года ждать что ли? Пусть тогда посидит, мне из-за этого человека пришлось в область уехать, теперь я каждый день по 50 километров туда-обратно езжу», — возмущался строитель-отделочник Тимофей К., отец двоих детей.

Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
Федеральное агентство новостей  / 

«Уважаемый, деньги деньгами, но квартиры за это время подорожали, я на улице остался из-за него. Теперь снимаю, 32 тысячи плачу ежемесячно», — вторил ему другой потерпевший.

В судебном заседании ходатайство подсудимого о рассмотрении дела в особом порядке было удовлетворено.

петербург мошенничество недвижимость
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