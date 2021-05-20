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20 мая 02:11
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новостей
02:08
Экономика
Расходы россиян на одежду и обувь за год выросли на треть
02:07
Политика
США могут ввести санкции против российских судов и юрлиц из-за «СП-2»
02:05
Политика
Поведение журналистов из США на протоколе с Блинкеном удивило Лаврова
02:03
Политика
Блинкен отметил пользу стабильных и предсказуемых отношений России и США
02:00
Общество
Крым выводят на новый уровень транспортного обеспечения и запускают электрокаршеринг
01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
01:48
Политика
Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
Экономика
Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
Общество
Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
Шоу-бизнес
Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
01:19
Политика
Лавров начал первые переговоры с Блинкеном на полях Арктического совета
01:12
Технологии
Microsoft откажется от поддержки Internet Explorer с 2022 года
01:04
ЦАР
Премьера фильма «Турист» о работе российских инструкторов в ЦАР прошла в Москве
01:03
Общество
Россиян предупредили об опасности «черной плесени»
01:00
Политика
Клинцевич расшифровал слова Нарышкина: Россия послала сигнал Великобритании
00:58
Происшествия
Иранец зарезал сына-режиссера за отказ жениться
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«ФАН повсюду»: почему фильм «Турист» — исключение из правил российского кинематографа

Весь мир
«ФАН повсюду»: почему фильм «Турист» — исключение из правил российского кинематографа
Федеральное агентство новостей  / 

На телеканале НТВ 19 мая состоялась премьера художественного фильма «Турист», рассказывающего о вкладе российских инструкторов в стабилизацию обстановки в Центральноафриканской Республике. Картина стала первой творческой совместной работой Москвы и Банги, кроме того, ее дублировали на язык санго. Мировая премьера, собравшая до 20 тысяч человек, прошла 14 мая на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР.

В каких эпизодах сценаристы пожалели психику зрителей? Что нетипичного для обывателя использовали в фильме? Какой черты, присущей российскому кинопроизводству, нет в «Туристе»? В подкасте «ФАН повсюду» уже ознакомившийся с картиной военный писатель, автор книг о Чеченской войне Евгений Норин, делится впечатлениями, объясняет почему пора приучать российскую аудиторию к тому, что «мы крутые и это нормально», а также в общих чертах рассказывает о событиях и реалиях ЦАР, положенных в основу сценария.

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Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.МузыкеВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.

турист цар евгений норин
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Все новости / Весь мир / «ФАН повсюду»: почему фильм «Турист» — исключение из правил российского кинематографа
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