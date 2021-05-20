«ФАН повсюду»: почему фильм «Турист» — исключение из правил российского кинематографа

На телеканале НТВ 19 мая состоялась премьера художественного фильма «Турист», рассказывающего о вкладе российских инструкторов в стабилизацию обстановки в Центральноафриканской Республике. Картина стала первой творческой совместной работой Москвы и Банги, кроме того, ее дублировали на язык санго. Мировая премьера, собравшая до 20 тысяч человек, прошла 14 мая на стадионе имени Бартелеми Боганда в столице ЦАР.

В каких эпизодах сценаристы пожалели психику зрителей? Что нетипичного для обывателя использовали в фильме? Какой черты, присущей российскому кинопроизводству, нет в «Туристе»? В подкасте «ФАН повсюду» уже ознакомившийся с картиной военный писатель, автор книг о Чеченской войне Евгений Норин, делится впечатлениями, объясняет почему пора приучать российскую аудиторию к тому, что «мы крутые и это нормально», а также в общих чертах рассказывает о событиях и реалиях ЦАР, положенных в основу сценария.

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