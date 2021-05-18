Россияне узнали альтернативу дорожающему индийскому чаю

Производители чая в России объяснили ФАН, как засуха и вспышка COVID-19 на чайных плантациях Индии, грозящие значительной потерей урожая, отразятся на потребительских ценах в нашей стране, а также оценили возможности для продвижения собственного продукта, иван-чая и краснодарского чая, на фоне роста цен на импортный напиток.

Global Look Press / Partha Hazarika / ZUMAPRESS.com

«Снижение глобального производства»

Генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия отметил, что Индия является для России одним из ключевых и традиционных партнеров в чайной торговле — эта страна занимает первое место в структуре российского импорта, на ее долю приходится 27%.

Рамаз Чантурия подчеркнул, что ситуация, которая складывается сейчас на местных индийских плантациях, достаточно неприятная, и вызывает обеспокоенность у участников рынка не только в России, но и вообще в целом по миру.

«Чайный сезон этого года уже начался в апреле-мае, но пиковый сбор происходит с июня по август, — сообщил собеседник ФАН. — Если ситуация с коронавирусом в Индии будет развиваться в негативном ключе, и в ближайшее время начнут вводиться ограничения, а также будет определенное снижение урожайности, то мы получим снижение глобального производства».

По словам Чантурии, чайные эксперты из Индийской чайной ассоциации ожидают снижения производства в Индии на 10%.

«Это довольно серьезно, потому что 10% снижения в физическом объеме — это приблизительно объем российского рынка, — уточнил эксперт. — Прежде всего, российские компании переориентируют спрос на аукционы в Шри-Ланке и в Кении. Мы ожидаем, что если прогнозы наших индийских коллег оправдаются, то, безусловно, это отразится на ценах в сторону их повышения».

Специалист продолжил, что рост цен на мировых чайных аукционах спровоцирует изменения себестоимости готовой продукции производителей в России. Тем не менее, гендиректор «Росчайкофе» полагает, что прогнозы по розничным ценам в нашей стране пока не столь однозначны.

«Пока это открытый вопрос, — заявил эксперт. — С довольно высокой долей вероятности чай для конечного потребителя тоже подорожает, но это неоднозначно, потому что розничные предприятия за счет манипулирования наценками могут компенсировать определенное изменение цен у поставщиков».

Рамаз Чантурия добавил, что повышение цен на себестоимость продукции произойдет в августе-сентябре. К этому моменту станет ясно, что произойдет с ценами в рознице.

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Есть ли шанс у российского чая?

Эксперты чайной отрасли также оценили возможности для продвижения собственного продукта, иван-чая и краснодарского чая, на фоне роста цен на импортный напиток.

Так, Рамаз Чантурия сообщил, что объем производства краснодарского чая не может никак заменить привычный индийский чай на внутреннем рынке.

«В Краснодарском регионе у нас растет совсем немного чая, — сообщил эксперт. — Его ежегодный объем производства приблизительно оценивается в 0,2% от потребностей российского рынка, это количество ничтожно — 99,8% чая мы потребляем по импорту».

Председатель ассоциации «Союз производителей иван-чая» Александр Хлынов, в свою очередь, отметил, что когда покупатель делает выбор в пользу этого напитка, то фактор цены не стоит у него на первом месте.

«Себестоимость иван-чая минимум в 4-5 раз выше, чем у индийского чая, поэтому ключевой фактор при принятии решения о покупке иван-чая либо индийского чая, — это все-таки не цена», — подчеркнул собеседник ФАН.

Александр Хлынов продолжил, что покупатели иван-чая, в первую очередь, обращают внимание на то, что это натуральный и полезный для здоровья продукт, в отличие от традиционного черного чая.

«Большая часть чайных плантаций в Индии и других странах закладываются не на один десяток лет, и это приводит к тому, что монокультура находится на одном и том же месте, она обедняет почву, — сообщил Хлынов. — Чтобы компенсировать это, в достаточно большом количестве вносятся удобрения. Соответственно, весь обычный черный чай из плантаций, — это, грубо говоря, «набор юного химика». Там можно встретить и пестициды, и гербициды, и септициды».

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Вместе с тем, специалист допустил, что подорожание черного чая и сохранение цены на иван-чай может дополнительно помочь повышению спроса на отечественный напиток.

«Приведет ли подорожание черного чая и сохранение цены на иван-чай к тому, что разница потребления будет сокращаться? — ставит вопрос Хлынов. — Да, это поможет дополнительно росту потребления иван-чая».

По словам председателя «Союза производителей иван-чая», участники ассоциации сообщают о росте потребления этого напитка в России.

«Часто люди говорят, что всей семьей перешли на иван-чай с черного чая: многие из них отмечают улучшение здоровья, — отметил эксперт. — Дети тоже с удовольствием пьют его. Рост потребления иван-чая будет связан именно с тем, что появился тренд на правильное питание и здоровый образ жизни».

В заключение Александр Хлынов рассказал, что пандемия COVID-19 также оказала влияние на рост потребления и популяризацию иван-чая.

«На фоне ситуации с коронавирусом мы заметили, что иван-чай оздоравливает организм и повышает сопротивляемость инфекциям, — отметил специалист. — Появились такие наблюдения, что люди, которые постоянно пьют иван-чай, значительно реже болеют респираторными вирусными заболеваниями, а сопротивляемость их организма возрастает».

Ранее британское издание Financial Times сообщило, что индийский чай может подорожать из-за резкого роста числа заболевших COVID-19 на плантациях и засуха. Если ситуацию не взять под контроль, есть риск увеличения цен.