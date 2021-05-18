СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья

Ставрополь, 18 мая. Следственный комитет начал проверку после сообщений в соцсетях о том, что мужчина три месяца находился в рабстве на ферме у иностранца.

Оперативные мероприятия начались сразу после обнаружения опубликованного поста. По некоторым данным, на проверку потребуется до 30 дней. Работу следователям усложняет то, что пострадавший в настоящее время находится в Астрахани. К нему уже выехали оперативники, которые его допросят. Пока непонятно, был ли на самом деле факт рабства или нет, сообщила старший помощник руководителя СК РФ по Калмыкии Тамара Эльдеева.

Мужчина находился в рабстве в поселке Молодежный Яшкульского района с января 2021 года. В конце марта мужчина отправился в бега, однако его догнали, избили и оставили умирать на трассе. Как сообщили люди, знакомые с ситуацией, пострадавший получил переломы костей таза и другие многочисленные травмы, сообщал ФАН.