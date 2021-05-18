ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют

Москва, 18 мая. Центральный банк Российской Федерации представил официальные курсы американской и европейской валют на 19 мая 2021 года.

Согласно информации, представленной на официальном сайте регулятора, курс доллара на завтра понижен на 0,1545 рубля. Стоимость валюты составила 73,6992 рубля.

Курс евро, наоборот, был увеличен. Повысившись на 0,2473 рубля, стоимость иностранной валюты на среду составила 89,9057 рубля.

Банк России настороженно относится к инициативе упростить выдачу ESG-кредитов. Переговоры касательно регулирования «зеленых» займов с регулятором ведет Сбербанк.