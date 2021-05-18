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18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Опубликовано видео, на котором полиция Капитолия пропускает сторонников Трампа в здание

  /   Обновлено: 18 мая 2021 14:10
Весь мир
Опубликовано видео, на котором полиция Капитолия пропускает сторонников Трампа в здание
Global Look Press  /  Michael Nigro / Keystone Press Agency

Вашингтон, 18 мая. 16 мая на портале Amgreatness было опубликована видеозапись, подтверждающая, что сотрудники полиции Капитолия впустили в здание участников марша в поддержку Дональда Трампа, состоявшегося 6 января этого года в Вашингтоне.

На видео можно отчетливо услышать, как офицер Кит Робишоу заявляет, что участники марша могут пройти в здание при условии мирного выражения протеста. Лидеры группы манифестантов озвучили в громкоговоритель требования полицейского для всех присутствующих в здании участников акции.

Видео опровергает выводы правительственных прокуроров о том, что сотрудники безопасности пытались не допустить протестующих в здание Конгресса.

Это видео появилось накануне ожесточенных дебатов, которые ожидаются в Конгрессе на этой неделе в свете намерения представителей демократической партии сформировать специальную комиссию, которая займется расследованием нападения на Капитолий 6 января. Демократы заявляют о необходимости четко связать события в Капитолии с заявлениями экс-президента Дональда Трампа, призвавшего своих сторонников «защитить итоги выборов», которые, по его мнению, были сфальсифицированы.

Опубликовано видео, на котором полиция Капитолия пропускает сторонников Трампа в здание
Global Look Press  / Lev Radin

Большинство конгрессменов-республиканцев намерены блокировать создание комиссии, соглашаясь с заявлениями Трампа о многочисленных нарушениях, имевших место при подсчете голосов. Многие из них неоднократно высказывались о необходимости проведения пересчета результатов голосования.

Впрочем, не все республиканцы поддерживают эту позицию. Наибольшую известность среди противников Трампа в республиканской партии получила Лиз Чейни, которая до недавнего времени занимала третью по значимости должность в партийной иерархии — лидера республиканцев в Палате представителей. Открытая антитрамповская позиция привела к ее смещению с этой должности.

Член Палаты представителей от республиканцев, Фред Аптон, заявил в интервью CNN о необходимости отказаться от агрессивной ультраправой риторики, транслируемой Трампом и выразил надежду, что республиканская партия поддержит создание следственной комиссии.

«Важно докопаться до правды и выяснить, насколько широко это распространилось. Важно убедиться, что это никогда не повторится», — сказал Аптон 6 января.

Опубликованное видео, безусловно, может помочь докопаться до правды, только эта правда выглядит не очень удобной для противников Дональда Трампа.

сша трамп конгресс сша штурм капитолия
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