Опубликовано видео, на котором полиция Капитолия пропускает сторонников Трампа в здание

Вашингтон, 18 мая. 16 мая на портале Amgreatness было опубликована видеозапись, подтверждающая, что сотрудники полиции Капитолия впустили в здание участников марша в поддержку Дональда Трампа, состоявшегося 6 января этого года в Вашингтоне.

На видео можно отчетливо услышать, как офицер Кит Робишоу заявляет, что участники марша могут пройти в здание при условии мирного выражения протеста. Лидеры группы манифестантов озвучили в громкоговоритель требования полицейского для всех присутствующих в здании участников акции.

Видео опровергает выводы правительственных прокуроров о том, что сотрудники безопасности пытались не допустить протестующих в здание Конгресса.

Это видео появилось накануне ожесточенных дебатов, которые ожидаются в Конгрессе на этой неделе в свете намерения представителей демократической партии сформировать специальную комиссию, которая займется расследованием нападения на Капитолий 6 января. Демократы заявляют о необходимости четко связать события в Капитолии с заявлениями экс-президента Дональда Трампа, призвавшего своих сторонников «защитить итоги выборов», которые, по его мнению, были сфальсифицированы.

Global Look Press / Lev Radin

Большинство конгрессменов-республиканцев намерены блокировать создание комиссии, соглашаясь с заявлениями Трампа о многочисленных нарушениях, имевших место при подсчете голосов. Многие из них неоднократно высказывались о необходимости проведения пересчета результатов голосования.

Впрочем, не все республиканцы поддерживают эту позицию. Наибольшую известность среди противников Трампа в республиканской партии получила Лиз Чейни, которая до недавнего времени занимала третью по значимости должность в партийной иерархии — лидера республиканцев в Палате представителей. Открытая антитрамповская позиция привела к ее смещению с этой должности.

Член Палаты представителей от республиканцев, Фред Аптон, заявил в интервью CNN о необходимости отказаться от агрессивной ультраправой риторики, транслируемой Трампом и выразил надежду, что республиканская партия поддержит создание следственной комиссии.

«Важно докопаться до правды и выяснить, насколько широко это распространилось. Важно убедиться, что это никогда не повторится», — сказал Аптон 6 января.

Опубликованное видео, безусловно, может помочь докопаться до правды, только эта правда выглядит не очень удобной для противников Дональда Трампа.