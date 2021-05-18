«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»

Москва, 18 мая. Крупный российский ретейлер «Магнит» рассказал, в чем основные особенности и преимущества приобретения розничной сети «Дикси».

Компании в результате сделки должен перейти 2651 магазин в России (2612 из них относятся к бренду «Дикси», 39 — к «Мегамарту»). Их суммарная выручка — 298,8 миллиарда рублей, подсчитал ФАН. Большинство из магазинов находятся в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге, Ленобласти, СЗФО и УФО.

Закрытие сделки, которое планируется на конец августа, будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и выполнения ряда других условий по согласованию сторон.

Долгосрочные планы «Магнита» остаются на данный момент без изменений. Однако приобретение «Дикси» открывает перед ретейлером новые возможности, следует из пресс-релиза компании.

«Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров», — заявил директор по стратегии и инвестициям Андрей Бодров.

Позиции «Магнита» на рынке укрепятся в Москве и Северной столице после завершения сделки, уверены представители компании. Усиление физического присутствия в обоих городах способствует дальнейшему развитию онлайн-инициатив «Магнита». Согласно планам, «Дикси» останется отдельным юридическим лицом, а магазины будут работать под уже существующим брендом.

Другой отечественный продуктовый ретейлер хочет открыть сеть супермаркетов в Испании. Речь идет о планах компании «Светофор» представить на рынке королевства дискаунтеры Mere.