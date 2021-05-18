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18 мая 13:45
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новостей
13:44
Общество
Вдова советского разведчика Кима Филби умерла после продолжительной болезни
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
Все новости

«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»

Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
Невские Новости  /  Сергей Павлов

Москва, 18 мая. Крупный российский ретейлер «Магнит» рассказал, в чем основные особенности и преимущества приобретения розничной сети «Дикси».

Компании в результате сделки должен перейти 2651 магазин в России (2612 из них относятся к бренду «Дикси», 39 — к «Мегамарту»). Их суммарная выручка — 298,8 миллиарда рублей, подсчитал ФАН. Большинство из магазинов находятся в Москве и Подмосковье, а также в Петербурге, Ленобласти, СЗФО и УФО.

Закрытие сделки, которое планируется на конец августа, будет зависеть от согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и выполнения ряда других условий по согласованию сторон.

Долгосрочные планы «Магнита» остаются на данный момент без изменений. Однако приобретение «Дикси» открывает перед ретейлером новые возможности, следует из пресс-релиза компании.

«Мы уверены, что потенциальная синергия в сфере закупок, управления цепочками поставок и в других бизнес-процессах в сочетании с низким риском каннибализации создаст дополнительную ценность и обеспечит привлекательную доходность для акционеров», — заявил директор по стратегии и инвестициям Андрей Бодров.

Позиции «Магнита» на рынке укрепятся в Москве и Северной столице после завершения сделки, уверены представители компании. Усиление физического присутствия в обоих городах способствует дальнейшему развитию онлайн-инициатив «Магнита». Согласно планам, «Дикси» останется отдельным юридическим лицом, а магазины будут работать под уже существующим брендом.

Другой отечественный продуктовый ретейлер хочет открыть сеть супермаркетов в Испании. Речь идет о планах компании «Светофор» представить на рынке королевства дискаунтеры Mere.

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