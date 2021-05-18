Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства

Ставрополь, 18 мая. Житель Ставропольского края попал в рабство, поехав на заработки. Он пробыл в заточении три месяца.

В январе мужчина в поисках работы приехал в Калмыкию на ферму, принадлежащую Магомеду. Участок находится в поселке Молодежном Яшкульского района. По словам пользователей соцсетей, рассказавших о произошедшем, гражданин работал на иностранца бесплатно. При этом его несколько раз избивали.

В конце марта мужчина отправился в бега, однако его догнали, ударили и оставили умирать на трассе. Как сообщили люди, знакомые с ситуацией, пострадавший получил переломы костей таза и другие многочисленные травмы. Ему несколько дней пришлось ползти вдоль дороги, чтобы спастись. При этом никто из автомобилистов не остановился для оказания помощи.

Через два дня ему помог неравнодушный водитель, который отвез потерпевшего в астраханскую больницу. Трое суток мужчина был в реанимации, а когда пришел в себя, попросил врачей связаться с его 72-летней матерью.

Следователи Калмыкии начали проверку по факту произошедшего. Следственные действия начались после мониторинга соцсетей.