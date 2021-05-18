Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской

Краснодар, 18 мая. Более 40 сотрудников МЧС и 15 единиц специальной техники прибыли на Новороссийскую улицу, где горит здание. Предварительно известно, что это продуктовый склад.

Площадь возгорания на данный момент составляет 280 квадратных метров. Огонь стремительно распространяется по помещениям, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг сложности, сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время на месте инцидента работают более 40 спасателей и 15 единиц специальной техники. Информации о пострадавших и погибших в результате ЧП — нет. Что стало причиной возгорания, пока также неизвестно. Выяснением обстоятельств случившегося займутся правоохранители.