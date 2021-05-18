Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ

Москва, 18 мая. Системная работа по признанию иноагентами независимых СМИ в России не ведется.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Минюст РФ при принятии такого решения действует в строгом соответствии с законом.

«В Кремле не усматривают никакой системной работы против независимых СМИ в стране», — добавил Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопрос не входит в обязанности Кремля. Также он отрицательно ответил на вопрос, не усматривают ли в Кремле какой-то системной работы или спланированной кампании против независимых СМИ в России.

Ранее в Кремле заявили, что граждане, которые лишились работы из-за регистрации на сайте в поддержку заключенного Алексея Навального, могут обратиться в прокуратуру.