В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители

Москва, 18 мая. Порядок помещения нетрезвых россиян в медицинские вытрезвители и подразделения полиции направили в Минюст РФ на процедуру государственной регистрации.

Как сообщили в МВД России, приказ от 13 апреля 2021 года вступит в силу после его официальной публикации. Его уже согласовали с Минздравом.

Согласно документу, полицейские будут забирать пьяных с улиц и из общественного транспорта. Кроме того, в вытрезвители будут доставлять нетрезвых граждан из их квартир, если есть риски причинения ими вреда жизни и здоровью домочадцев.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об индексации акцизов на алкоголь и табак. Так, индексация акцизов на 2024 год с учетом ожидаемой инфляции составит в среднем 4%.