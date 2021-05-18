Песков мечтает о выходе сборной России в финал чемпионата Европы

Москва, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности выхода команды Станислава Черчесова в финал предстоящего Евро-2020.

Дмитрий Песков считает, что всем россиянам можно «только мечтать» о попадании национальной сборной в финал континентального первенства летом 2021 года. Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля. Семь матчей континентального первенства, в том числе четвертьфинал, примет петербургский стадион «Газпром Арена». Действующим чемпионом Европы является сборная Португалии, которая выиграла турнир в 2018 году.

Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о присутствии президента РФ Владимира Путина на матче сборных России и Бельгии. Встреча группы B пройдет на стадионе в Санкт-Петербурге 12 июня.