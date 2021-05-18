Песков напомнил, что не Россия была инициатором паузы в общении с МИ-6

Москва, 18 мая. Россия не была инициатором паузы в общении с британской разведкой МИ-6, напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что если бы Великобритания не отказалась от сотрудничества, то общение было бы востребовано с обеих сторон.

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил о переписке с руководителем британской разведки МИ-6. По его словам, переписка ведется «уважительно и вежливо». В интервью BBC Нарышкин добавил, что рассчитывает выйти на контакты с главой британского ведомства, в том числе и личные.