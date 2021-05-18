Пропавший после крушения вертолета под Архангельском депутат играл в НХЛ

Архангельск, 18 мая. Стала известна личность депутата, который пропал после падения Robinson в области. Им оказался Александр Бойков. Помимо работы в областной думе, мужчина активно занимается хоккеем.

Бойков является игроком Ночной хоккейной лиги. Он выступает за клуб «Афанасий» на позиции нападающего. Спортивного прошлого в профессиональном хоккее не имел, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Ранее в Северо-Западном СУ на транспорте Следственного комитета России заявили о падении вертолета Robinson в Архангельской области. В результате инцидента, по данным ФАН, один человек погиб, еще двое получили травмы. Также на борту воздушного судна находился еще один человек, однако о его судьбе пока ничего неизвестно.