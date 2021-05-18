Баранец назвал фатальный недостаток израильской системы ПВО «Железный купол»

Москва, 18 мая. Система ПВО Израиля «Железный купол» слишком долго перезаряжается, заметил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Атаки палестинского движения ХАМАС могут нанести больший ущерб Израилю, чем предыдущие столкновения. Из сектора Газа запускаются большое количество ракет, часть из которых проходит сквозь «Железный купол». Соотношение ракеты-перехватчика и снаряда палестинцев значительно разнится, пишет «ПолитРоссия». Один боеприпас для «купола» стоит дороже в 30 раз, чем перехватываемая цель.

Подобный разрыв можно объяснить конструкцией и содержимым израильской противоракеты Tamir. Боевое крыло ХАМАС применяет ракеты простейшей сборки, которые летят без точного прицеливания. В то же время внутри Tamir находится сложная система прицеливания. Большое количество одновременно запущенных снарядов также стало проблемой для «купола». Однако фатальным недостатком является длительная перезарядка.

«Жутко много времени занимает перезарядка, которая может растянуться на несколько часов», — заметил Баранец.

ВВС Израиля ранее уничтожили еще одну сеть тоннелей ХАМАС. Также пресс-служба ЦАХАЛ заявила о запуске более чем 3440 ракет из сектора Газа, передает RT.