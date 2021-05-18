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18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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ЦАР получила третью партию оружия в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией

Весь мир
ЦАР получила третью партию оружия в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 18 мая. Российская Федерация передала правительству Центральноафриканской Республики партию вооружений в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Церемония состоялась в аэропорту Банги Мпоко. На мероприятии присутствовал президент государства Фостен-Арканж Туадера.

По мнению министра обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра, данные материалы позволят национальной армии республики (FACA) принести мир в страну, которая долгое время страдала от действий боевиков.

«Я очень рада передать военную технику властям ЦАР, чтобы укрепить наши возможности в борьбе с негативными силами. Это подтверждает волю России поддержать восстановление центральноафриканских вооруженных сил», — заявила она.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги предусматривает обучение российскими инструкторами личного состава FACA, а также поставки снаряжения в рамках эмбарго ООН, наложенного на ЦАР.

ЦАР получила третью партию оружия в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией
Федеральное агентство новостей  / 

По словам временного поверенного в делах Российской Федерации, передача военной техники предназначена для поддержки мирных усилий, инициированных властями Центральноафриканской Республики.

«Мы поддерживаем все мирные усилия, предпринимаемые правительством ЦАР. Наша главная задача — развивать военное сотрудничество для установления прочного мира в республике, особенно в эти трудные времена, которые переживает народ ЦАР. Конечная цель — помочь FACA освободить территорию от всех преступных группировок», — сказал Евгений Мигунон.

В рамках соглашения более 60 офицеров FACA отправились в Россию для прохождения военной подготовки.

По соображениям секретности перечень переданных материалов не разглашается. Однако на официальной странице российского посольства в Банги в Facebook написано, что в ЦАР привезли пять тысяч автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты, гранатометы, гранаты и боеприпасы.

Также сообщается, что прибывший груз — лишь первая часть третьей поставки помощи РФ.

африка цар
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