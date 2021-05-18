ЦАР получила третью партию оружия в рамках соглашения о сотрудничестве с Россией

Банги, 18 мая. Российская Федерация передала правительству Центральноафриканской Республики партию вооружений в рамках соглашения о военно-техническом сотрудничестве. Церемония состоялась в аэропорту Банги Мпоко. На мероприятии присутствовал президент государства Фостен-Арканж Туадера.

По мнению министра обороны ЦАР Мари-Ноэль Кояра, данные материалы позволят национальной армии республики (FACA) принести мир в страну, которая долгое время страдала от действий боевиков.

«Я очень рада передать военную технику властям ЦАР, чтобы укрепить наши возможности в борьбе с негативными силами. Это подтверждает волю России поддержать восстановление центральноафриканских вооруженных сил», — заявила она.

Соглашение о военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Банги предусматривает обучение российскими инструкторами личного состава FACA, а также поставки снаряжения в рамках эмбарго ООН, наложенного на ЦАР.

Федеральное агентство новостей /

По словам временного поверенного в делах Российской Федерации, передача военной техники предназначена для поддержки мирных усилий, инициированных властями Центральноафриканской Республики.

«Мы поддерживаем все мирные усилия, предпринимаемые правительством ЦАР. Наша главная задача — развивать военное сотрудничество для установления прочного мира в республике, особенно в эти трудные времена, которые переживает народ ЦАР. Конечная цель — помочь FACA освободить территорию от всех преступных группировок», — сказал Евгений Мигунон.

В рамках соглашения более 60 офицеров FACA отправились в Россию для прохождения военной подготовки.

По соображениям секретности перечень переданных материалов не разглашается. Однако на официальной странице российского посольства в Банги в Facebook написано, что в ЦАР привезли пять тысяч автоматов Калашникова, пулеметы, снайперские винтовки, пистолеты, гранатометы, гранаты и боеприпасы.

Также сообщается, что прибывший груз — лишь первая часть третьей поставки помощи РФ.