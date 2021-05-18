Россиянам рассказали, какие напитки могут разрушить печень

Москва, 18 мая. Печень отвечает за множество жизненно важных функций в организме человека, однако здоровье органа могут разрушить некоторые напитки.

В первую очередь стоит минимизировать потребление алкоголя, поскольку оно чревато циррозом печени и летальным исходом впоследствии. Орган подвергается повреждению постепенно за счет накопления жира внутри клеток и острых воспалений.

Кроме того, для здоровья печени опасны газированные и подслащенные напитки. Чрезмерное количество сахара также способствует образованию жира в органе. Еще одним вредным напитком оказался кофе. Напиток становится угрозой, если туда добавить слишком много сахара и жирного молока.

Ученые тем временем выяснили, что диетические газированные напитки так же вредны для здоровья, как и напитки с натуральным сахаром. Употреблявшие их люди умирали с той же большой вероятностью в молодом возрасте, передает «Ридус».

Диетолог Ирина Бережная ранее предупредила об опасности горячих напитков. Из-за них может случиться изжога слизистой оболочки.