Партию вакцины «Спутник V» доставят на Шри-Ланку к 25 мая

Шри-Джаяварденепура-Котте, 18 мая. Шри-Ланка получит партию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» от российских разработчиков к 25 мая.

Сообщение поступило от главы минздрава Шри-Ланки Чанна Джаясумана. Препарат разработали специалисты НИЦ им. Гамалеи. Вакцина прошла все необходимые стадии клинических исследований и поступила в гражданский оборот.

До этого сообщалось, что жители Минска могут вакцинироваться от коронавирусной инфекции российским препаратом «Спутник V». Прививочный пункт находится на Футбольном манеже. Горожане уже выстроились в очередь для получения инъекции.