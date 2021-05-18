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18 мая 13:44
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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Как создавался боевик «Турист», расскажут продюсеры и актеры в медиацентре «Патриот»

  /   Обновлено: 18 мая 2021 13:03
Пресс-центр
Как создавался боевик «Турист», расскажут продюсеры и актеры в медиацентре «Патриот»
turistfilm.ru  /  Tourist Film Group

В среду, 19 мая, в 13.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» продюсеры и актеры остросюжетного боевика «Турист» расскажут о своей новой работе. В этот же день, в 23.40, в эфире телеканала НТВ пройдет премьера этого фильма.

«Турист» — это остросюжетная история о приключениях российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Создатели фильма обещают невероятную динамику и драму, которая захватит зрителя с первых минут. Главный герой кинокартины — российский инструктор, который отправляется в Центральноафриканскую республику, чтобы обучать бойцов армии противостоять боевикам экс-президента Франсуа Бозизе. Фильм основан на реальных событиях.

В пресс-центре «Патриот» продюсер Сергей Щеглов, креативный продюсер Генрих Кен, актер Владимир Петров расскажут, каково это было — снимать кино в одной из самых опасных стран Африки.

Примечательно, что премьерный показ фильма прошел на центральном стадионе столицы ЦАР, Банги, после чего в небе над городом распустились яркие огни салюта. Бесплатные сеансы продолжатся до 20 мая, чтобы фильм увидели все желающие.

Напомним, основой для сюжета фильма послужила работа российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по приглашению официальных властей страны и с разрешения Совета Безопасности ООН. Первоначально подготовкой вооруженных сил страны, полиции и жандармерии занимались 235 человек. Однако на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 специалистов. Полученные от инструкторов из РФ навыки позволили местной армии разгромить бандитские группировки и вернуть территорию республики под контроль правительства.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»: 197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5. Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054

россия турист цар
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