Как создавался боевик «Турист», расскажут продюсеры и актеры в медиацентре «Патриот»

В среду, 19 мая, в 13.00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» продюсеры и актеры остросюжетного боевика «Турист» расскажут о своей новой работе. В этот же день, в 23.40, в эфире телеканала НТВ пройдет премьера этого фильма.

«Турист» — это остросюжетная история о приключениях российских инструкторов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Создатели фильма обещают невероятную динамику и драму, которая захватит зрителя с первых минут. Главный герой кинокартины — российский инструктор, который отправляется в Центральноафриканскую республику, чтобы обучать бойцов армии противостоять боевикам экс-президента Франсуа Бозизе. Фильм основан на реальных событиях.

В пресс-центре «Патриот» продюсер Сергей Щеглов, креативный продюсер Генрих Кен, актер Владимир Петров расскажут, каково это было — снимать кино в одной из самых опасных стран Африки.

Примечательно, что премьерный показ фильма прошел на центральном стадионе столицы ЦАР, Банги, после чего в небе над городом распустились яркие огни салюта. Бесплатные сеансы продолжатся до 20 мая, чтобы фильм увидели все желающие.

Напомним, основой для сюжета фильма послужила работа российских инструкторов, которые находятся в ЦАР по приглашению официальных властей страны и с разрешения Совета Безопасности ООН. Первоначально подготовкой вооруженных сил страны, полиции и жандармерии занимались 235 человек. Однако на фоне разгула бандитизма Москва согласовала отправку еще 300 специалистов. Полученные от инструкторов из РФ навыки позволили местной армии разгромить бандитские группировки и вернуть территорию республики под контроль правительства.

Прямой эфир пройдет здесь.

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