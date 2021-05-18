Дома трех командиров ХАМАС попали под удары израильских ВВС

Тель-Авив, 18 мая. Авиация Израиля нанесла удары по домам трех командиров палестинского движения ХАМАС, сообщили в армейской пресс-службе.

Здания находились в секторе Газа. В течение суток боевая авиация Израиля ударила по 12 домам командиров ХАМАС на территории палестинского анклава. В военном ведомстве уточнили, что дома использовались для террористической деятельности.

Пресс-служба ЦАХАЛ уточнила, что с начала обострения по территории еврейского государства было выпущено свыше 3500 ракет из сектора Газа. Система ПВО «Железный купол» смогла перехватить до 90% снарядов.

Президент России Владимир Путин ранее призвал стороны прекратить взаимные обстрелы, приводящие к жертвам среди мирных жителей.