Медиагруппа «Патриот» объявила о партнерстве с порталом Orenday.ru

Санкт-Петербург, 18 мая. Медиагруппа «Патриот» и портал Orenday.ru стали информационными партнерами. О начале сотрудничества заявил глава медиагруппы Николай Столярчук.

Портал является одним из главных новостных интернет-ресурсов Оренбурга и Оренбургской области. Глава медиагруппы выразил уверенность, что партнерство будет плодотворным и продолжительным.

«К нашей команде сегодня присоединились коллеги из Оренбурга — флагман новостей города и области, портал Orenday.ru. Медиагруппа «Патриот» продолжает свое региональное развитие на высоком качественном уровне», — отметил Столярчук.

Сотрудничество заключается в обмене новостным контентом и мнениями экспертов. Также партнерство предполагает поддержку значимых проектов в регионе.

«Благодаря старту сотрудничества Orenday c Медиагруппой «Патриот» и Федеральным агентством новостей наша партнерская сеть стала еще шире, и укрепляется она не только на территории родного субъекта страны — Оренбургской области, но и в целом», — подчеркнул редактор Orenday.ru Виктор Родионов.

До этого Медиагруппа «Патриот» наградила молодых участников научно-практической конференции. Николай Столярчук стал одним из членов жюри исторической секции.