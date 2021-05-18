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18 мая 13:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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Историк Тепикин рассказал, когда станут известны детали по встрече Путина и Байдена

Политика
Историк Тепикин рассказал, когда станут известны детали по встрече Путина и Байдена
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 18 мая. Западные страны перестали соблюдать элементарные правила приличия, но Россия не идет на обострение отношений. Об этом высказался историк Виталий Тепикин.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT заявил, что действия западных партнеров являются причиной обострения ситуации на мировой арене. Дипломат указал на «серьезную и опасную эпоху» и готовность Москвы урегулировать ситуацию. Кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин в комментарии Федеральному агентству новостей ответил на вопрос, пойдет ли Запад навстречу России.

По словам эксперта, Москва не идет на обострение. Такую линию видит невооруженным взглядом любой обыватель. Однако Запад не дает расслабиться, а волна провокаций продолжается. Публицист отметил, что информационный поток создает реальность, которая не соответствует действительности.

«Но что дальше? Способен ли Запад наконец-то пойти навстречу России? В Белом доме уже говорят о целесообразности встречи президентов Байдена и Путина», — констатировал Тепикин.

Историк назвал саммит двух лидеров весьма вероятным событием. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пересекутся в рамках Арктического совета. Именно там может решиться судьба возможной встречи российской и американской сторон, заключил Тепикин.

В МИД Россиии ранее допустили, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден встретятся в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков высказал такое предположение.

оон полянский Тепикин
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Все новости / Политика / Историк Тепикин рассказал, когда станут известны детали по встрече Путина и Байдена
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