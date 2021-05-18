Историк Тепикин рассказал, когда станут известны детали по встрече Путина и Байдена

Москва, 18 мая. Западные страны перестали соблюдать элементарные правила приличия, но Россия не идет на обострение отношений. Об этом высказался историк Виталий Тепикин.

Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью RT заявил, что действия западных партнеров являются причиной обострения ситуации на мировой арене. Дипломат указал на «серьезную и опасную эпоху» и готовность Москвы урегулировать ситуацию. Кандидат исторических наук, профессор и публицист Виталий Тепикин в комментарии Федеральному агентству новостей ответил на вопрос, пойдет ли Запад навстречу России.

По словам эксперта, Москва не идет на обострение. Такую линию видит невооруженным взглядом любой обыватель. Однако Запад не дает расслабиться, а волна провокаций продолжается. Публицист отметил, что информационный поток создает реальность, которая не соответствует действительности.

«Но что дальше? Способен ли Запад наконец-то пойти навстречу России? В Белом доме уже говорят о целесообразности встречи президентов Байдена и Путина», — констатировал Тепикин.

Историк назвал саммит двух лидеров весьма вероятным событием. Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен пересекутся в рамках Арктического совета. Именно там может решиться судьба возможной встречи российской и американской сторон, заключил Тепикин.

В МИД Россиии ранее допустили, что президент РФ Владимир Путин и глава США Джо Байден встретятся в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков высказал такое предположение.