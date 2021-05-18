Мария Максакова планирует через суд лишить бывшего мужа родительских прав

Москва, 18 мая. Певица Мария Максакова подала заявление в суд на бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, препятствующего ее общению с детьми. Артистка планирует лишить его родительских прав.

Криминальный авторитет не дает звезде общаться со старшим сыном Ильей и дочерью Людмилой. По заявлениям знаменитости, бывший муж настраивает детей против нее. Доказательством этого утверждения может послужить иск на Максакову от имени сына и дочери. Певица считает, что таким образом Тюрин хочет отобрать ее роскошные 260-метровые апартаменты на Краснопресненской набережной.

Максакова подтвердила свое решение добиться через суд лишения Тюрина родительских прав. Соответствующее заявление она подала в Пресненский суд Москвы 12 мая.

«Да, я хочу лишить Тюрина родительских прав. Что касается вопроса с недвижимостью, мирно его решить не удалось — 21 мая состоится первое слушание. Планирую сама на нем присутствовать, если успею, — накануне у меня спектакль», — цитирует звезду «СтарХит».

В одном из интервью оперная певица поделилась ужасающими подробностями жизни с Тюриным. Максакова вспомнила, как подвергалась насилию с его стороны.