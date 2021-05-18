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18 мая 13:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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Мария Максакова планирует через суд лишить бывшего мужа родительских прав

Шоу-бизнес
Мария Максакова планирует через суд лишить бывшего мужа родительских прав
wikipedia.org  /  Владимир Широков/CC BY-SA 4.0

Москва, 18 мая. Певица Мария Максакова подала заявление в суд на бывшего гражданского мужа Владимира Тюрина, препятствующего ее общению с детьми. Артистка планирует лишить его родительских прав.

Криминальный авторитет не дает звезде общаться со старшим сыном Ильей и дочерью Людмилой. По заявлениям знаменитости, бывший муж настраивает детей против нее. Доказательством этого утверждения может послужить иск на Максакову от имени сына и дочери. Певица считает, что таким образом Тюрин хочет отобрать ее роскошные 260-метровые апартаменты на Краснопресненской набережной.

Максакова подтвердила свое решение добиться через суд лишения Тюрина родительских прав. Соответствующее заявление она подала в Пресненский суд Москвы 12 мая.

«Да, я хочу лишить Тюрина родительских прав. Что касается вопроса с недвижимостью, мирно его решить не удалось — 21 мая состоится первое слушание. Планирую сама на нем присутствовать, если успею, — накануне у меня спектакль», — цитирует звезду «СтарХит».

В одном из интервью оперная певица поделилась ужасающими подробностями жизни с Тюриным. Максакова вспомнила, как подвергалась насилию с его стороны.

суд максакова родительские права
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