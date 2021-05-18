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18:13
Политика
Сатановский назвал эффективный способ заставить США уважать интересы РФ
18:13
Шоу-бизнес
Дина Немцова объявила о разводе с мужем
18:11
Общество
В Петербурге 19 мая ожидаются грозовые ливни
18:05
Общество
Незаконные магазины Апраксина двора демонтируют по поручению властей Петербурга
18:05
Происшествия
В Анапе загорелся гостиничный комплекс
18:03
Спорт
Сборная России по хоккею провела первую тренировку в Латвии
18:00
Общество
Стало известно о смерти одного из сотрудников мэрии Южно-Сахалинска
18:00
Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
17:59
Происшествия
Пыльная буря накрыла трассу Бийск — Барнаул в Алтайском крае
17:54
Происшествия
Поход в баню едва не закончился смертью для жителя Пермского края
17:54
Общество
Звезда «Кавказской пленницы» Наталья Варлей попала в больницу
17:54
Происшествия
Тело пропавшего егеря нашли в глуши под Нижним Новгородом
17:53
Общество
Байкер помог машине скорой помощи проехать через пробку в Петербурге
17:51
Новороссия
Донбасс сегодня: Киев готовит удар по ДНР, десятки танков «пропали» из мест хранения ВСУ
17:48
Армия
Командование ВС США оценило процесс вывода американских войск из Афганистана
17:46
Происшествия
СК проверяет сообщение о напавшем на девочку педофиле в Сочи
17:45
Общество
Представитель Литвы на Евровидении похвалил номер Манижи
17:45
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Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина

Общество
Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина
Федеральное агентство новостей  / 

Считаю несправедливыми и неуместными потоки критики в адрес артистов, которые жалуются на маленькие пенсии или на материальные трудности из-за отмены концертов. Почему именно артистов у нас так любят критиковать, когда они публично вспоминают о размере своей пенсии?

Пенсии — ведь не только у артистов, но и у всех, кто трудился всю жизнь. И размер этих пенсий, прямо скажем, невелик. Кроме того, не забывайте, что артисты, которые работают как индивидуальные предприниматели, как правило, платят налоги гораздо большие, чем представители других профессий. Поэтому меня так возмущает, когда жалующихся на материальные трудности вчерашних звезд попрекают воображаемыми доходами. Ведь пока артист востребован, он ежегодно отдает в бюджет страны очень значительные деньги.

Пока артист работает, он ежегодно отдает государству миллионы в виде налогов. Например, за прошлый год Валерия заплатила государству налогов на сумму около 8,5 миллиона рублей. За десять лет работы — это до 85 миллионов рублей в виде налогов, а за 20 лет — сами посчитайте.

Иосиф Пригожин и Валерия на премьере
Агентство городских новостей Москва  / Андрей Любимов

А потом артисту начислят пенсию в размере 10 тысяч рублей в месяц? Считаю, что это несправедливо. И когда кто-то упрекает артистов, что они хотят получать большую пенсию, это тем более несправедливо. Кто платит большие налоги, имеет право ожидать, что и пенсия будет достойной.

Критики, которые так любят всех огульно осуждать, просто не понимают, какой затратной является артистическая профессия. Ведь помимо оплаты налогов, артист должен выходить на сцену, радовать людей. А это огромные расходы. Нужны модные современные костюмы, нужна своя команда, которую надо содержать. Это не только музыканты, но и осветители, звукорежиссеры, директор, визажисты и так далее. Все эти расходы несет сам артист. Так что из всей доходной базы, которая, напомню, есть только во время концертов, более 70% уходит на расходы.

А ведь еще и песню надо купить, и авторские композитору заплатить, и клип снять. Кроме того, из этих же денег артист содержит свою семью, а это образование детей, ипотека, путешествия и так далее.

Так что осуждать артистов за то, что они требуют нормальной пенсии, по меньшей мере глупо. Они не живут за счет государства, наоборот — своими немалыми налогами они в некоторой степени наше государство содержат. Так что то, на что они претендуют, это фактически из их же средств. А все разговоры, дескать, артисты и так богаты, и платить пенсию им не нужно, это разговоры неудачников и просто, извините, неумных людей. Обвинения в адрес представителей артистического цеха — дескать, жадные и зажрались — это, на мой взгляд, просто раскачивание лодки и натравливание людей друг на друга.

пенсии артисты иосиф пригожин2
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