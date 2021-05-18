Не попрекайте артистов, жалующихся на маленькие пенсии. Колонка Иосифа Пригожина

Считаю несправедливыми и неуместными потоки критики в адрес артистов, которые жалуются на маленькие пенсии или на материальные трудности из-за отмены концертов. Почему именно артистов у нас так любят критиковать, когда они публично вспоминают о размере своей пенсии?

Пенсии — ведь не только у артистов, но и у всех, кто трудился всю жизнь. И размер этих пенсий, прямо скажем, невелик. Кроме того, не забывайте, что артисты, которые работают как индивидуальные предприниматели, как правило, платят налоги гораздо большие, чем представители других профессий. Поэтому меня так возмущает, когда жалующихся на материальные трудности вчерашних звезд попрекают воображаемыми доходами. Ведь пока артист востребован, он ежегодно отдает в бюджет страны очень значительные деньги.

Пока артист работает, он ежегодно отдает государству миллионы в виде налогов. Например, за прошлый год Валерия заплатила государству налогов на сумму около 8,5 миллиона рублей. За десять лет работы — это до 85 миллионов рублей в виде налогов, а за 20 лет — сами посчитайте.

Агентство городских новостей Москва / Андрей Любимов

А потом артисту начислят пенсию в размере 10 тысяч рублей в месяц? Считаю, что это несправедливо. И когда кто-то упрекает артистов, что они хотят получать большую пенсию, это тем более несправедливо. Кто платит большие налоги, имеет право ожидать, что и пенсия будет достойной.

Критики, которые так любят всех огульно осуждать, просто не понимают, какой затратной является артистическая профессия. Ведь помимо оплаты налогов, артист должен выходить на сцену, радовать людей. А это огромные расходы. Нужны модные современные костюмы, нужна своя команда, которую надо содержать. Это не только музыканты, но и осветители, звукорежиссеры, директор, визажисты и так далее. Все эти расходы несет сам артист. Так что из всей доходной базы, которая, напомню, есть только во время концертов, более 70% уходит на расходы.

А ведь еще и песню надо купить, и авторские композитору заплатить, и клип снять. Кроме того, из этих же денег артист содержит свою семью, а это образование детей, ипотека, путешествия и так далее.

Так что осуждать артистов за то, что они требуют нормальной пенсии, по меньшей мере глупо. Они не живут за счет государства, наоборот — своими немалыми налогами они в некоторой степени наше государство содержат. Так что то, на что они претендуют, это фактически из их же средств. А все разговоры, дескать, артисты и так богаты, и платить пенсию им не нужно, это разговоры неудачников и просто, извините, неумных людей. Обвинения в адрес представителей артистического цеха — дескать, жадные и зажрались — это, на мой взгляд, просто раскачивание лодки и натравливание людей друг на друга.