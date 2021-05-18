Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на матче России и Бельгии в Петербурге

Санкт-Петербург, 18 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, посетит ли Владимир Путин матч сборных России и Бельгии в рамках Евро-2020.

Дмитрий Песков в ходе сегодняшнего брифинга ответил на вопрос журналистов о присутствии президента России на матче национальной футбольной сборной с Бельгией, который пройдет в Петербурге.

«Пока мне неизвестно о планах президента присутствовать на этом матче», — отметил он.

Сборные России и Бельгии сыграют на «Газпром Арене» 12 июня. Этот матч станет для команды Станислава Черчесова первым на чемпионате Европы по футболу. Кроме того, сборная России, которая выступит в группе B, сыграет с датчанами и финнами.

Ранее стало известно, что главный тренер ЦСКА Ивица Олич будет помогать Златко Даличу на предстоящем Евро-2020. Сборная Хорватии выступит в группе D.