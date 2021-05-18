Патриарх Кирилл призвал запретить суррогатное материнство для иностранных граждан

Москва, 18 мая. Суррогатное материнство для россиян должно быть ограничено, а для иностранцев — полностью запрещено, считает патриарх.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы ограничить суррогатное материнство для россиян и запретить использование услуг суррогатных матерей для иностранцев. Об этом он заявил на открытии парламентских встреч в рамках XXIX Международных образовательных чтений «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».

«Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев», — отметил он.

По словам патриарха, подобное явление разрушает семейное единство. Кроме того, оно становится формой эксплуатации нуждающихся женщин.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл предложил новое решение для желающих сделать аборт россиянок. Он напомнил о существовании церковных приютов для женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации.