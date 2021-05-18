Голикова предложила расширить применение материнского капитала в России

Москва, 18 мая. Получатели материнского капитала могут приобрести новые возможности по применению средств. Действующие правила призвала скорректировать вице-премьер России Татьяна Голикова.

Со своей инициативой она обратилась к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, сообщает издание «Социальный Калининград». Первое, что хочет изменить Голикова, — разрешить семьям применять материнский капитал для самостоятельного строительства дома. По ее мнению, такая возможность должна быть у пар сразу после появления ребенка.

Вторая часть предложений заключается в расширении возможностей по оплате обучения. Вице-премьер полагает, что молодые семьи должны иметь право приобрести образовательные услуги у ИП, если он имеет соответствующую лицензию.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Дмитрий Десятниченко ранее рассказал, как грамотно распорядиться маткапиталом и не потерять полученные за рождение ребенка средства.