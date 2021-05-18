Песков посоветовал уволенным из-за Навального гражданам обращаться в прокуратуру

Москва, 18 мая. Граждане, которые лишились работы из-за регистрации на сайте в поддержку заключенного Алексея Навального, могут обратиться в прокуратуру. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал гражданам обращаться в прокуратуру. Россияне, которые считают, что лишились работы в связи с регистрацией на сайте в поддержку Навального, могут принять такое решение. Представитель Кремля дал соответствующий комментарий на брифинге во вторник.

Команда Навального продолжает собирать данные россиян, несмотря на утечку электронных адресов в Сеть. Функция регистрации на сайте в его поддержку еще работает.