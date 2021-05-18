Песков рассказал, что Путин не сможет полноценно отдохнуть летом

Москва, 18 мая. Президент России Владимир Путин не планирует полноценный отпуск летом, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Песков добавил, что глава государства не может отойти от регулярных рабочих мероприятий больше чем на несколько дней. Ему не позволяет это сделать должность президента, уточнил Песков.

«Таких отпускных планов у него нет. Но он какими-то урывками, используя выходные дни, отдыхает летом», — поделился Песков с журналистами.

Ранее представитель Кремля посоветовал «не гадать на кофейной гуще» о предстоящей встрече Путина и президента США Джо Байдена, которая может состояться, по данным МИД, в Швейцарии.