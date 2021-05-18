Кремль следит за рейтингами российских политических партий

Москва, 18 мая. «Единая Россия» является главной и крупнейшей политической силой в стране. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле следят за рейтингами и опросами российских политических партий. Данные постоянно анализируют.

«Но в любом случае «Единая Россия» была и остается главной самой крупной политической силой российской политики», — сказал Песков.

Ранее стало известно, что заявки для участия в предварительном голосовании праймериз «Единой России» в Госдуму РФ подали 5,3 тыс. россиян.