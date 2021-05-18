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18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
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Уфолог Валерий Уваров объяснил интерес НЛО к глубинам океана

Общество
Уфолог Валерий Уваров объяснил интерес НЛО к глубинам океана
pixabay.com  / 

НЛО проявляют интерес морским глубинам, потому что эти места находятся на несколько километров ближе к ядру нашей планеты. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Пентагон подтвердил подлинность сделанной в 2019 году американскими военными видеозаписи, запечатлевшей НЛО. Отмечается, что неизвестный объект скрылся в воде на скорости 241 км/ч.

«Их интересуют не только глубины океана, но и некоторые озера, дно которых либо мало изучено, либо расположено на очень специфическом геологическом разломе», — сообщил специалист.

Валерий Уваров объяснил, почему таинственных гостей чаще всего видят именно в подобных местах.

«Во-первых, океан предоставляет возможность спрятаться и заниматься своими делами. Никто тебя не увидит. Во-вторых, морские глубины на пять-шесть, иногда на 12 километров ближе к ядру планеты, чем земная поверхность. Этим определяется мощность энергетического потока, идущего из разлома на дне. При этом НЛО практически не тратят энергии на переход из нашего измерения в другое», — рассказал собеседник ФАН.

Уфолог Валерий Уваров объяснил интерес НЛО к глубинам океана
pixabay.com  / 

В завершение он раскрыл и другие особенности путешествий подобных летательных аппаратов.

«Когда мы видим подобные объекты, которые на огромной скорости заходят в водную толщу, это говорит о том, что на самом деле НЛО находятся не в нашем измерении, а в подпространстве, где нет воды. Так что понижать скорость нет необходимости. Мы видим их только в силу особенностей строения глаза. Известно очень много случаев, когда люди лично видели НЛО, по при этом радарная установка его не фиксирует», — пояснил директор международного информационного центра уфологических исследований.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказало о самых мистических местах Крыма.

нло уфолог уваров
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