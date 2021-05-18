Уфолог Валерий Уваров объяснил интерес НЛО к глубинам океана

НЛО проявляют интерес морским глубинам, потому что эти места находятся на несколько километров ближе к ядру нашей планеты. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Эксперт прокомментировал новость о том, что Пентагон подтвердил подлинность сделанной в 2019 году американскими военными видеозаписи, запечатлевшей НЛО. Отмечается, что неизвестный объект скрылся в воде на скорости 241 км/ч.

«Их интересуют не только глубины океана, но и некоторые озера, дно которых либо мало изучено, либо расположено на очень специфическом геологическом разломе», — сообщил специалист.

Валерий Уваров объяснил, почему таинственных гостей чаще всего видят именно в подобных местах.

«Во-первых, океан предоставляет возможность спрятаться и заниматься своими делами. Никто тебя не увидит. Во-вторых, морские глубины на пять-шесть, иногда на 12 километров ближе к ядру планеты, чем земная поверхность. Этим определяется мощность энергетического потока, идущего из разлома на дне. При этом НЛО практически не тратят энергии на переход из нашего измерения в другое», — рассказал собеседник ФАН.

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В завершение он раскрыл и другие особенности путешествий подобных летательных аппаратов.

«Когда мы видим подобные объекты, которые на огромной скорости заходят в водную толщу, это говорит о том, что на самом деле НЛО находятся не в нашем измерении, а в подпространстве, где нет воды. Так что понижать скорость нет необходимости. Мы видим их только в силу особенностей строения глаза. Известно очень много случаев, когда люди лично видели НЛО, по при этом радарная установка его не фиксирует», — пояснил директор международного информационного центра уфологических исследований.

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