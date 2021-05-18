Путин обсудит с Правительством России реализацию послания Федеральному собранию

Москва, 18 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду обсудит с Правительством РФ реализацию послания Федеральному собранию, заявил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский президент проведет совещание по реализации отдельных положений послания.

Ранее Песков прокомментировал информацию, что лидер России и его американский коллега Джо Байден могут встретиться в Швейцарии. Он призвал не гадать на кофейной гуще и добавил, что когда все определится — Кремль сообщит.