Песков исключил отмену проведения ПМЭФ-2021

Москва, 18 мая. Речи об отмене Петербургского международного экономического форума в текущем году не идет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Подготовка к мероприятию проходит в тесной координации с Роспотребнадзором. Официальный представитель Кремля заверил, что во время форума будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения.

«Поэтому пока никаких изменений, все идет своим чередом», — заявил Песков журналистам.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Наталия Башкетова во время пресс-конференции, организованной Федеральным агентством новостей (ФАН) и Медиагруппой «Патриот», обратила внимание на необходимость вакцинировать весь персонал ПМЭФ-2021.