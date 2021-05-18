Песков сообщил о планах Путина провести несколько международных встреч в Сочи

Москва, 18 мая. Российский президент Владимир Путин инициирует несколько встреч на международном уровне в Сочи, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Переговоры пройдут на следующей неделе, пояснил представитель Кремля. Подтвержден визит в Россию киргизского президента, отметил он. Также прорабатываются российско-белорусские переговоры, добавил представитель Кремля.

Ранее Песков прокомментировал информацию о возможном проведении встречи президента с американским коллегой Джо Байденом в Швейцарии. Пресс-секретарь призвал журналистов не гадать на кофейной гуще.