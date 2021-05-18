Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар

Происшествие случилось по улице Малая Морская, пострадавших нет.

Часть фасада старинного здания рухнула в историческом центре Санкт-Петербурга. Крупные куски лепнины посыпались из-под крыши дома №9 по улице Малая Морская, упали на тротуар и рассыпались на мелкие части. По предварительным данным, пострадавших нет. Участок обрушения огородили сигнальной лентой, осколки с пешеходной дорожки убрали.

Напомним, это уже не первый подобный инцидент по улице Малая Морская. 11 мая происшествие случилось у дома №8. Кусок лепнины упал на женщину, ее доставили в больницу. Днем позже бетонные украшения посыпались и с дома №53 на Невском проспекте, тогда прохожие не пострадали.

Очевидцы сообщают, что коммунальщики пытаются бороться с проблемой, выкладывают специальные бандажи на участки фасада. В редакцию Федерального агентства новостей прислали видео с места происшествия.