СК по Краснодарскому краю обвинил россиянина в убийстве возлюбленной

Краснодар, 18 мая. Следователи Новокубанского района Краснодарского края обвинили местного жителя в убийстве своей подруги. Выяснение отношений произошло на почве ревности.

Новокубанский межрайонный следственный отдел предъявил россиянину обвинение в зверском убийстве своей возлюбленной. Как стало известно, 49-летний местный житель дождался, пока россиянка вернется домой, стал упрекать ее в неверности и ударил ножом в шею. От полученного ранения спутница злоумышленника скончалась, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Оказалось, что погибшая перед своей гибелью пришла к подруге, где рассказала, что изменяет своему спутнику с другим мужчиной. В это время убийца был неподалеку и подслушал разговор. Затем преступник подождал, пока дама сердца уйдет от приятельницы, пришел к ней домой и стал выяснять обстоятельства неверности спутницы.

В какой-то момент женщина попыталась выгнать надоедливого любовника, а мужчина выхватил нож и вонзил его в шею жертве. Отмечается, что краснодарец сам позвонил в полицию, заявил о случившемся и вызвал на место происшествия медиков. Их помощь не понадобилась, поскольку россиянка скончалась от полученного ранения.

В отношении ревнивца было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.