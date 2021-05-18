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18 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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Правительство РФ направило более миллиарда рублей на субсидирование чартеров

Экономика
Правительство РФ направило более миллиарда рублей на субсидирование чартеров
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 18 мая. Кабмин РФ направил 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране в рамках поддержки туротрасли.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он одобрил выделение 1 млрд рублей на компенсации туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. До 1 июня авиасообщение ограничено по причине ухудшения в странах ситуации с коронавирусной инфекцией, передает «Коммерсантъ».

В пресс-службе кабмина сообщили, что господдержка в размере 1,2 млрд рублей позволит компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные рейсы в случае выполнения компанией не менее шести перелетов по одному направлению. Кроме того, данная мера позволит снизить стоимость туристических услуг для граждан.

До 19 мая Минфин, Минпросвещения и Ростуризм должны внести в правительство акт об утверждении правил предоставления субсидий на развитие льготного туризма. На сайте кабмина уточняется, что субсидии должны быть предоставлены акционерному обществу «Национальная система платежных карт».

Руководитель Московского исполнительного комитета «Деловой России» Евгений Базылев ранее заявил, что бизнес-сообщество не может одобрить идею госрегулирования цен в конкурентных секторах экономики. Вопрос высокой стоимости размещения на южных курортах решается только наращиванием числа туристических объектов и строительством сопутствующей инфраструктуры, цитирует его «ФедералПресс».

правительство рф туризм чартеры авиаперевозки субсидирование туротрасль чартерные перевозки
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Все новости / Экономика / Правительство РФ направило более миллиарда рублей на субсидирование чартеров
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