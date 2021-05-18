Правительство РФ направило более миллиарда рублей на субсидирование чартеров

Москва, 18 мая. Кабмин РФ направил 1,2 млрд рублей на субсидирование чартерных туристических перевозок по стране в рамках поддержки туротрасли.

Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. Кроме того, он одобрил выделение 1 млрд рублей на компенсации туроператорам, которые вывозили россиян из Турции и Танзании. До 1 июня авиасообщение ограничено по причине ухудшения в странах ситуации с коронавирусной инфекцией, передает «Коммерсантъ».

В пресс-службе кабмина сообщили, что господдержка в размере 1,2 млрд рублей позволит компенсировать туроператорам 50% затрат на чартерные рейсы в случае выполнения компанией не менее шести перелетов по одному направлению. Кроме того, данная мера позволит снизить стоимость туристических услуг для граждан.

До 19 мая Минфин, Минпросвещения и Ростуризм должны внести в правительство акт об утверждении правил предоставления субсидий на развитие льготного туризма. На сайте кабмина уточняется, что субсидии должны быть предоставлены акционерному обществу «Национальная система платежных карт».

Руководитель Московского исполнительного комитета «Деловой России» Евгений Базылев ранее заявил, что бизнес-сообщество не может одобрить идею госрегулирования цен в конкурентных секторах экономики. Вопрос высокой стоимости размещения на южных курортах решается только наращиванием числа туристических объектов и строительством сопутствующей инфраструктуры, цитирует его «ФедералПресс».