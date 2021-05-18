В ВПК объяснили, как создаются российские стелс-корабли

Москва, 18 мая. Россия применяет современные технологии для снижения радиолокационной заметности кораблей, заявил член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Владимир Поспелов.

Стелс-корабли создаются с помощью разных способов. Первым из них является архитектура судна. Если раньше российские эсминцы характеризовались наличием большого количества антенн снаружи, то теперь эти устройства спрятаны в надстройку, а на корветах используется интегрированная мачта.

Вторым способом уменьшения заметности кораблей является использование композитных материалов и определенных лакокрасочных покрытий, отметил Поспелов.

По его словам, расположение корабля может быть зафиксировано условным оппонентом из-за спутниковой разведки или активности отслеживаемого судна в радиоэфире. Малозаметность необходима кораблю в момент атаки противокорабельными ракетами с радиолокационными головками, резюмировал эксперт.

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