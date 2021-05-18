Кремль рассказал о подготовке встречи Путина и Лукашенко в мае

Москва, 18 мая. Встреча президента РФ Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко может состояться в мае.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, такая встреча не исключена, сейчас идет подготовка к ней.

«Правительство работает по исполнению ранее данных поручений главами государств по результатам предыдущего общения», — подчеркнул Песков.

По его словам, в рамках всего комплекса двусторонних отношений России и Белоруссии шла речь и о дальнейшем развитии интеграционных процессов.

Ранее Песков сообщил, что «Единая Россия» является главной и крупнейшей политической силой в стране.