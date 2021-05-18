Руководство «Ахмата» подвергло критике Дзюбу после слов об атмосфере в Грозном

Грозный, 18 мая. Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров отреагировал на слова Артема Дзюбы об угнетающей атмосфере на матчах в столице Чеченской Республики.

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба недавно дал интервью YouTube-каналу «Грустная передача о футболе». Форвард заявил, что атмосфера на матчах в Грозном «угнетает», а болельщики «Ахмата» относятся к гостям «враждебно».

Ахмед Айдамиров подверг критике 32-летнего нападающего, ставшего лучшим бомбардиром завершившегося чемпионата России по футболу. Гендиректор «Ахмата» отметил, что Чечня является «гостеприимной республикой», и все иностранцы, игравшие в команде из Грозного, никогда не высказывались про город скептически.

«Ему, наверное, только в Москве и Санкт-Петербурге нравится, а больше нигде. Причины неудач пусть ищет в себе. А грустить надо по другому поводу. Если у него какие-то проблемы, то пусть он их решает, не трогая клуб, город и болельщиков», — добавил Айдамиров.

Ранее Артем Дзюба высказался о видео с его самоудовлетворением. Скандальный ролик с футболистом был опубликован в Сети в ноябре прошлого года.