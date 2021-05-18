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18 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму

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Армия
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
wikipedia.org  /  Seaman Alyssa Weeks / Public Domain

Берлин, 18 мая. ВМС США отрабатывали на учениях боевые действия с Россией, таким образом Пентагон готовится к возможному конфликту с РФ в Крыму, сообщает издание Business Insider.

В военных маневрах принимали участие подразделения «морских котиков», зеленые береты, а также экипажи боевых катеров. Американские военнослужащие отработали слаженность подразделений спецназа. Немецкие аналитики пишут, что в случае конфликта с РФ Запад делает основную ставку на свои спецподразделения.

Предполагается, что это связано с увеличением военного присутствия Российской армии в Крыму. Кроме этого, Москва развернула в регионе радиолокационные станции и зенитные комплексы С-400 «Триумф».

Военные аналитики считают, что полуостров может стать полем действия для спецназа ВМС США. Журналисты рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму. Американские военные, скорее всего, высадятся на берег и будут заниматься всяческими диверсиями. Например, закладывать мины, устраивать на дорогах засады, проводить разведку на земле и под водой. Однако ВМС США ждут не самые приятные встречи с российскими военными, которые регулярно проводят военные учения и внимательно следят за своими приграничными зонами.

Ранее сообщалось, что летчики ВКС РФ примут участие в конкурсе воздушной выучки «Авиадартс» в Крыму. Мероприятие стартовало в рамках всеармейского этапа АрМИ-2021.

россия сша крым вмс сша
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