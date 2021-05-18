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Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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18 мая 13:41
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
13:07
Видео
Куски лепнины снова рухнули в центре Петербурга на тротуар
13:06
Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом

Общество
Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Употребление в жаркую погоду копченых и соленых продуктов может привести к обезвоживанию организма. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора для россиян о том, что отказ от копченостей и увеличение потребления воды помогут избежать перегрева.

«Все правильно. Диетологи также всегда рекомендуют летом пить больше жидкости, в том числе чистой воды. Дело в том, что из-за жары человек больше потеет. Соответственно, он теряет жидкость в своем организме. Нужен источник восполнения извне. Что касается увеличения нормы потребления, здесь все индивидуально. Если обычно вы выпиваете в день литр воды, то повысьте это количество на пол-литра», — сообщила специалист.

Ирина Писарева указала, что с наступлением лета лучше отказаться от некоторых деликатесов. Это поможет сохранить здоровье.

«Копченые продукты также стоит исключить из рациона. Все эти сильно копченые, соленые полуфабрикаты вызывают жажду. Человек начинает еще больше хотеть пить. Может даже наступить обезвоживание. Кроме того, если у человека, например, проблемы с почками, и он ест много соленого, копченого, запивая все большим количеством жидкости, то в самом простом случае это может вызвать отеки, а в самом сложном — усугубление его хронического заболевания», — пояснила собеседница ФАН.

Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
vesti.dp.ua  / 

В завершение она добавила, что в знойную пору следует больше внимания уделять «дарам с грядок».

«Мясо — это тоже белок, но он сложнее перерабатывается. Морепродукты — более легкая пища. Вообще, летом рекомендуется употреблять в пищу больше овощей. Белок тоже лучше выбирать легкий — курица, индейка. Главное, чтобы не было аллергии», — подытожила диетолог.

Ранее депутат Госдумы Сергей Вострецов поддержал стратегию Роспотребнадзора по защите России от новых инфекционных угроз.

роспотребнадзор диетолог
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Все новости / Общество / Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом
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