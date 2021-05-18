Диетолог Писарева поддержала рекомендации Роспотребнадзора о питании летом

Употребление в жаркую погоду копченых и соленых продуктов может привести к обезвоживанию организма. Об этом в беседе с ФАН рассказала диетолог Ирина Писарева.

Эксперт поддержала рекомендации Роспотребнадзора для россиян о том, что отказ от копченостей и увеличение потребления воды помогут избежать перегрева.

«Все правильно. Диетологи также всегда рекомендуют летом пить больше жидкости, в том числе чистой воды. Дело в том, что из-за жары человек больше потеет. Соответственно, он теряет жидкость в своем организме. Нужен источник восполнения извне. Что касается увеличения нормы потребления, здесь все индивидуально. Если обычно вы выпиваете в день литр воды, то повысьте это количество на пол-литра», — сообщила специалист.

Ирина Писарева указала, что с наступлением лета лучше отказаться от некоторых деликатесов. Это поможет сохранить здоровье.

«Копченые продукты также стоит исключить из рациона. Все эти сильно копченые, соленые полуфабрикаты вызывают жажду. Человек начинает еще больше хотеть пить. Может даже наступить обезвоживание. Кроме того, если у человека, например, проблемы с почками, и он ест много соленого, копченого, запивая все большим количеством жидкости, то в самом простом случае это может вызвать отеки, а в самом сложном — усугубление его хронического заболевания», — пояснила собеседница ФАН.

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В завершение она добавила, что в знойную пору следует больше внимания уделять «дарам с грядок».

«Мясо — это тоже белок, но он сложнее перерабатывается. Морепродукты — более легкая пища. Вообще, летом рекомендуется употреблять в пищу больше овощей. Белок тоже лучше выбирать легкий — курица, индейка. Главное, чтобы не было аллергии», — подытожила диетолог.

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