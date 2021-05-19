Опасный фейерверк: пензенец выкинул из окна горящую сумку с патронами

Пенза, 19 мая. Жители одной из улиц города Пензы попали под шквал хаотичных выстрелов детонирующих боеприпасов. Оказалось, их в горящей сумке из окна многоэтажки скинул мужчина, подозреваемый в краже.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Пензенской области, инцидент произошел на улице Плеханова, 14. Мужчина, которого сотрудники полиции посетили в связи с подозрением в совершении преступления, незаконно хранил дома боеприпасы. Желая избавиться от патронов, горожанин сложил их в сумку, поджег ее и бросил из окна.

От высокой температуры боеприпасы начали детонировать, производя выстрелы. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицию. Помощь им оказали сотрудники Росгвардии и МЧС. Сумку, упавшую на крышу магазина, быстро потушили.

Никто из горожан не пострадал. Подозреваемый был задержан.

Ранее ФАН сообщал, что в Пензе сотрудники Росгвардии ликвидировали стрелка, учинившего массовое убийство бывшей жены и ее родственников.