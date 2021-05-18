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14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
Все новости
18 мая 15:13
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:07
Политика
Ургант иронично объяснил длительный срок работы Жириновского в Госдуме
15:07
Шоу-бизнес
Прикованный к инвалидному креслу актер Волоцкий рассказал, как справился с депрессией
15:06
Общество
Анастасия Пальчикова прокомментировала решение HBO приобрести права на показ «Маши»
15:05
Происшествия
В Израиле десять человек пострадали при попадании ракеты в здание
15:04
Происшествия
В Ленинградской области нашли труп пропавшего без вести местного жителя
15:01
Политика
В Госдуме заявили, что Россия ведет борьбу за сохранение психоисторических смыслов
15:00
Армия
В Белоруссии обеспокоены деятельностью польского спецназа
15:00
Экономика
РФ и КНР наращивают взаимодействие в атомной энергетике. Колонка Евгения Беня
15:00
Общество
Эфир: Зачем России сотрудничество с Советом Европы
14:57
Общество
Мошенник в Петербурге два года продавал несуществующие квартиры
14:53
Происшествия
Представившийся работником полиции мошенник обманом выманил деньги у жителя Сочи
14:52
Политика
Крымский моряк рассказал Бутиной об условиях содержания в греческой тюрьме
14:50
Армия
СМИ: движение ХАМАС нанесло ракетные удары по двум военным базам Израиля
14:50
Видео
Мария Бутина рассказала, как россиянам мстят за независимую политику Москвы
14:50
Происшествия
В СБУ рассказали об обысках в доме Кличко
14:49
Армия
Путин проведет серию военных совещаний в Сочи на следующей неделе
14:46
Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
14:43
Армия
В Белоруссии началась внезапная проверка боеготовности ракетных войск
14:42
Общество
Роспотребнадзор приостановил работу Центрального детского магазина в Москве
14:39
Общество
Приморский суд вынес решение о сотрудничестве Короткова с террористами
Все новости

Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня

Видео
Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
kremlin.ru  /  Администрация президента России

 

Путин призвал остановить насилие палестино-израильского конфликта

Президент Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить взаимное насилие. Такое заявление российский лидер сделал на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.
«Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решений на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных принципов международного права, разумеется», — сказал Путин.
Глава государства указал на то, что вспышки конфронтации между Израилем и Палестиной уже привели к большому числу жертв среди мирного населения. Погибли в том числе дети. Вооруженное противостояние между израильскими военными и палестинцами началось 10 мая. В российском МИД накануне заявили о необходимости встречи «ближневосточного квартета» для урегулирования конфликта.

«Казанского стрелка» поставили на учет как склонного к суициду

Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
Prt Scr youtube.com  / Prt Scr Россия 24

19-летнего Ильназа Галявиева, застрелившего в казанской гимназии девять человек, поставили на учет как склонного к суициду. Сразу после задержания обвиняемый попытался покончить с собой. Остановил Галявиева полицейский. Как сообщает источник в правоохранительных органах, за «казанским стрелком» усилен контроль. Злоумышленник находится под круглосуточным наблюдением минимум двух правоохранителей. В настоящее время работу с Галявиевым проводят психиатры. Специалисты проверят его на вменяемость.

Индия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19

Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
Global Look Press  / Naveen Sharma/Keystone Press Agency

Индия установила новый антирекорд по числу погибших от коронавируса. По данным Минздрава, за минувшие сутки от ковида скончались 4 329 человек. Общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 миллионов. Индия остается на втором месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. При этом минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса — прививку уже сделали свыше 184 миллионов человек, это около 13% населения государства.

Мэр Владивостока Гуменюк уходит в отставку

Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня
vlc.ru  / администрация Владивостока

Мэр Владивостока Олег Гуменюк уходит в отставку. Об этом он объявил на своей странице в Instagram. Градоначальник напомнил, что занимал должность более двух лет, и «за это время командой администрации города было сделано немало». В особенности Гуменюк отметил успехи в сфере строительства и реконструкции детских садов и школ, а также благоустройства города. Однако вице-премьер , полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе, Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко поставили работе мэра неудовлетворительную оценку. После осмотра ряда объектов городской инфраструктуры Трутнев заявил: Олега Гуменюка нужно попросить написать заявление об увольнении.
путин россия отставка израиль казань индия палестина владивосток мэр владивостока гуменюк коронавирус covid-19 казанский стрелок галявиев
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