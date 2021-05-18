Путин призвал Израиль и Палестину остановить насилие. События дня

Путин призвал остановить насилие палестино-израильского конфликта Президент Владимир Путин призвал Израиль и Палестину прекратить взаимное насилие. Такое заявление российский лидер сделал на церемонии вручения верительных грамот в Кремле. «Считаем императивом прекращение насильственных действий с обеих сторон и активный поиск решений на основе соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН и общепризнанных принципов международного права, разумеется», — сказал Путин. Глава государства указал на то, что вспышки конфронтации между Израилем и Палестиной уже привели к большому числу жертв среди мирного населения. Погибли в том числе дети. Вооруженное противостояние между израильскими военными и палестинцами началось 10 мая. В российском МИД накануне заявили о необходимости встречи «ближневосточного квартета» для урегулирования конфликта.

«Казанского стрелка» поставили на учет как склонного к суициду Prt Scr youtube.com / Prt Scr Россия 24 19-летнего Ильназа Галявиева, застрелившего в казанской гимназии девять человек, поставили на учет как склонного к суициду. Сразу после задержания обвиняемый попытался покончить с собой. Остановил Галявиева полицейский. Как сообщает источник в правоохранительных органах, за «казанским стрелком» усилен контроль. Злоумышленник находится под круглосуточным наблюдением минимум двух правоохранителей. В настоящее время работу с Галявиевым проводят психиатры. Специалисты проверят его на вменяемость.

Индия установила антирекорд по числу погибших от COVID-19 Global Look Press / Naveen Sharma/Keystone Press Agency Индия установила новый антирекорд по числу погибших от коронавируса. По данным Минздрава, за минувшие сутки от ковида скончались 4 329 человек. Общее число выявленных случаев заболевания в стране превысило 25 миллионов. Индия остается на втором месте в мире по количеству инфицированных COVID-19. При этом минздрав страны отметил рост числа вакцинированных от коронавируса — прививку уже сделали свыше 184 миллионов человек, это около 13% населения государства.