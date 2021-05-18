Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском

Жуковский, 18 мая. Правоохранители пытаются разобраться в смерти молодой женщины, тело которой обнаружили на лестничной клетке подъезда. Как стало известно ФАН, силовики уверены, что от тела погибшей избавился ее любовник после того, как она переборщила с употреблением наркотиков.

В дежурную часть полиции города Жуковский 17 мая обратились жители дома №83 по улице Гагарина. Они сообщили правоохранителям, что на лестничной площадке девятого этажа лежит женщина. Добропорядочные граждане также поведали полицейским, что женщина не подает признаков жизни. По указанному адресу выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. После осмотра пострадавшей врачи констатировали смерть женщины. К тому же, они обнаружили на трупе ссадины и кровоподтеки. Работники скорой помощи пришли к выводу, что смерть пострадавшей наступила примерно двенадцать часов назад.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Анна Тертычная.

«Мы установили, что 18-летняя пострадавшая давно употребляет наркотики путем внутривенных инъекций, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день она пришла в гости к своему молодому человеку. Они вместе употребили наркотики».

В определенный момент молодая женщина не рассчитала дозу и потеряла сознание. Ее молодой человек испугался, что девушка умерла, и вытащил ее тело в подъезд, чтобы отмести от себя подозрения в возможном убийстве. Он объяснил, что телесные повреждения погибшая получила, ударяясь о различные неровности, когда он тащил ее труп в подъезд.

Силовики после осмотра места происшествия изъяли следы вещества бурого цвета и след обуви.