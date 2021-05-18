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13:40
Армия
В Сети удивились затратам на эксплуатацию израильского «Железного купола»
13:38
Происшествия
Грабители похитили из офиса на Невской мануфактуре инструменты на 105 тыс. рублей
13:37
Армия
Британцы посоветовали Королевскому флоту «не расслабляться» в Черном море
13:36
Общество
Москвичи могут бесплатно получить воду на станциях метро из-за сильной жары
13:35
Происшествия
СК организовал проверку после сообщений о взятом в рабство жителе Ставрополья
13:35
Экономика
ЦБ РФ опубликовал официальные курсы иностранных валют
13:34
Экономика
«Магнит» раскрыл детали сделки с сетью магазинов «Дикси»
13:33
Происшествия
Пропавший в Нижнем Новгороде мальчик уходил гулять с бродягой
13:23
Общество
Жителей Петербурга призвали внимательнее относиться к ранней диагностике меланомы
13:22
Общество
В Пензе мать с 15-летним сыном сбывали фальшивые купюры, купленные в Интернете
13:21
Происшествия
Житель Ставрополья полз вдоль дороги, пытаясь спастись из рабства
13:21
Происшествия
Краснодарские спасатели борются с крупным пожаром на Новороссийской
13:16
Общество
Мэр Москвы утвердил проект продления синей ветки метро
13:16
Общество
«Алые паруса» пройдут в Петербурге в очном формате
13:15
Политика
Песков заявил об отсутствии системной работы по признанию иноагентов в РФ
13:13
Общество
В России согласовали порядок помещения пьяных граждан в медицинские вытрезвители
13:11
Общество
Последние школьные звонки в Петербурге могут провести на улицах
13:10
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13:07
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Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском

  /   Обновлено: 18 мая 2021 13:40
Происшествия
Брошенная любовником наркозависимая девушка скончалась в подъезде в Жуковском
freeimages.com  /  Richárd Dancsi

Жуковский, 18 мая. Правоохранители пытаются разобраться в смерти молодой женщины, тело которой обнаружили на лестничной клетке подъезда. Как стало известно ФАН, силовики уверены, что от тела погибшей избавился ее любовник после того, как она переборщила с употреблением наркотиков.

В дежурную часть полиции города Жуковский 17 мая обратились жители дома №83 по улице Гагарина. Они сообщили правоохранителям, что на лестничной площадке девятого этажа лежит женщина. Добропорядочные граждане также поведали полицейским, что женщина не подает признаков жизни. По указанному адресу выдвинулась оперативно-следственная группа и медики. После осмотра пострадавшей врачи констатировали смерть женщины. К тому же, они обнаружили на трупе ссадины и кровоподтеки. Работники скорой помощи пришли к выводу, что смерть пострадавшей наступила примерно двенадцать часов назад.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области проводят проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение, сообщила помощник руководителя ГСУ СК по Подмосковью Анна Тертычная.

«Мы установили, что 18-летняя пострадавшая давно употребляет наркотики путем внутривенных инъекций, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — В тот день она пришла в гости к своему молодому человеку. Они вместе употребили наркотики».

В определенный момент молодая женщина не рассчитала дозу и потеряла сознание. Ее молодой человек испугался, что девушка умерла, и вытащил ее тело в подъезд, чтобы отмести от себя подозрения в возможном убийстве. Он объяснил, что телесные повреждения погибшая получила, ударяясь о различные неровности, когда он тащил ее труп в подъезд.

Силовики после осмотра места происшествия изъяли следы вещества бурого цвета и след обуви.

наркотики смерть жуковский
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